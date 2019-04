Menos de um quinto dos alunos inscritos em Religião e Moral

Alexandra Inácio Hoje às 13:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Este ano letivo estão inscritos em Educação Moral e Religiosa 183 429 alunos do 1.º ao 12.º ano. São menos 8308 do que no ano passado e quase menos 82 mil do que em 2010/2011, quando estavam matriculados 265 372.

O Ministério da Educação assume, em resposta enviada ao JN, que "em números absolutos há uma redução que não é totalmente explicada pela tendência demográfica". Comparativamente com o total de alunos inscritos no Básico e Secundário, os que optam por frequentar Moral e Religião são este ano cerca de 16,4% (menos de um quinto do total). No período entre 2008 e 2015, essa percentagem oscilou entre os 19% e os 21%.