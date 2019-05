Milhares de jovens juntos pelo clima em todo o país

Dina Margato, João Pedro Campos, Sandra Freitas * Hoje às 11:03, atualizado às 11:57 Facebook

Marquês, em Lisboa, República, no Porto. Duas praças encheram-se de milhares jovens em luta pelo clima. Mas as manifestações decorrem em todo o país, esta sexta-feira.

Milhares de jovens saíram à rua, esta sexta-feira de manhã, em luta pelo clima, alinhados pela manifestação mundial de alerta. Em Lisboa, cerca de cinco mil dirigem-se para a Assembleia da República, onde se concentraram para exigir medidas aos governantes.

À chegada das escadarias da Assembleia da República, os estudantes elevaram o tom de voz. "Não há planeta B", gritavam. "Governo escuta, os estudantes estão em luta", ouviu-se, ainda, numa rua de São Bento repleta de jovens. À frente algumas mães com carrinhos de bebé.

Um grupo de estudantes fez um cordão humano na escadaria da Assembleia enquanto esperava pelos restantes jovens da manifestação. "É para ninguém subir a escadaria", dizem.

Deputados dos Verdes, PCP, PAN e CDS estiveram à espera dos estudantes em greve. Falaram aos jornalistas para dizer que estão solidários e que estas causas são de todos.

Os jovens começaram a manifestação no Marquês de Pombal, cerca das 10.30 horas, ainda com o trânsito a circular na rotunda. Mais que uma ironia, de se verem jovens em luta pelo clima cercados de emissores ambulantes de CO2, o perigo que representava para os estudantes a manifestar-se no Marquês de Pombal.

"Uma manifestação do clima com estes carros todos a passar", diz um dos jovens ao JN. Um agente da PSP, no local, disse que não lhes foi pedido para fechar o trânsito e que não sentiram que fosse necessário.

Os jovens mostram-se criativos. Fazem ondas e põem-se a correr. "É uma forma orgânica de nos manifestarmos", diz Vicente Silvestre, 19 anos, que veio de flauta. "Esta manifestação está mais enérgica e criativa", declara o jovem, que estudou música no Conservatório e agora cursa engenharia aeroespacial.

Rua cheia pelo Porto até aos Aliados

Rua cheia no Porto Foto: Augusto Correia/JN

"O mundo está tão quente como Leonardo de Caprio", podia ler se num dos cartazes exibidos pelos jovens, em Lisboa e no Porto, entre aqueles que já se tornaram comuns nas manifestações, como críticas ao capitalismo e ao egocentrismo.

"Eco not ego", Ecologia em vez de egoísmo, também se ergueu no Porto, na praça da República, onde muitas centenas de jovens se concentraram, para o início de uma marcha que os leva, por Santa Catarina, até à Avenida dos Aliados. Seriam largas centenas, talvez dois ou três mil, a encher as ruas até à Baixa da Invicta.

Em Coimbra, cerca de 200 manifestantes foram até à Câmara

Cerca de duas centenas de jovens marcham, esta sexta-feira, numa manifestação pelo clima, aderindo à segunda greve às aulas para alertar para as alterações climáticas.

"Sr. ministro, diga por favor porque é que no inverno ainda faz calor" é uma das questões dos manifestantes, que marcham da Praça da República até à Câmara Municipal, num percurso de cerca de 500 metros.

"Passaram dois meses e não se fez nada", entende Carolina Silva, porta-voz do movimento em Coimbra, acusando o ministro do Ambiente de não ouvir as reivindicações dos jovens.

A adesão foi consideravelmente mais baixa do que a da manifestação de 15 de março, uma redução que a jovem disse esperar. "É uma altura de testes e aproximam-se os exames", justifica.

Centenas de estudantes manifestaram-se pelo clima em Braga

Cerca de 250 estudantes, sobretudo de escolas secundárias de Braga, manifestaram-se, esta sexta-feira de manhã, no centro da cidade, pedindo "mais ação governamental para a crise climática que está a acontecer em todo o Mundo", afirmou Bernardo Almeida, da organização.

Braga Foto: Sandra Freitas / JN

"Queremos assegurar um melhor futuro para todos os jovens e pessoas em geral", salientou o estudante da Escola Secundária Alberto Sampaio, na Praça da República, que serviu de ponto de encontro da comunidade escolar. Depois, seguiram pela Rua do Souto até à Praça do Município, com palavras de ordem e cartazes no ar.

* com Augusto Correia