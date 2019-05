Militar do Exército "em estado crítico" sujeito a transplante de fígado

Mónica Ferreira e Gina Pereira Hoje às 20:53, atualizado às 21:23 Facebook

Agravou-se o estado de saúde do militar do Exército de 23 anos que se sentiu mal durante uma prova em Santa Margarida, Santarém. Está a ser sujeito a um transplante de fígado.

O militar do Exército deu entrada, na terça-feira, na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Abrantes, com suspeita de ter sofrido um golpe de calor, durante uma prova em Santa Margarida. Chama-se David, tem 23 anos e é natural da freguesia de Ferreira, no concelho de Paços de Ferreira, segundo apurou o JN.

Foi depois transferido para o Hospital Curry Cabral, em Lisboa, e, esta quinta-feira, verificou-se "um agravamento da função hepática", pelo que o militar "está em cirurgia para fazer um transplante de fígado", disse ao JN a major Elisabete Silva, porta-voz do Exército.

"O estado é crítico e o prognóstico continua reservado", acrescentou, pelas 20.30 horas.

A porta-voz do Exército esclareceu ainda que "está afastada" a suspeita inicial de que o militar teria sofrido um golpe de calor, mas "ainda não se sabe" o verdadeiro motivo do seu estado de saúde.

Marcelo Rebelo de Sousa, que é também comandante Supremo das Forças Armadas, visitou esta quinta-feira o militar no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, informa uma nota publicada no site da Presidência da República