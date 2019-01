Montenegro avança na sexta-feira e desafia Rio a marcar eleições

Hoje às 16:40 Facebook

Luís Montenegro vai fazer, na sexta-feira, uma declaração no CCB, em Lisboa, para anunciar que está disponível para ser líder do PSD e desafiar Rio a marcar eleições diretas no PSD.

Luís Montenegro garantiu que fará uma declaração sobre o futuro do partido no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, pelas 16 horas de sexta-feira.

O JN apurou que o ex-líder parlamentar do PSD vai desafiar Rio a marcar eleições diretas já. No Congresso do PSD, em fevereiro, o ex-deputado admitiu disputar no futuro a liderança do partido.

Os críticos de Rui Rio já têm as assinaturas suficientes para obrigar à convocação de um Conselho Nacional extraordinário com vista à destituição do atual líder.

O jornal "Público" adianta que o deputado social-democrata Miguel Morgado também pondera avançar caso haja diretas no partido. Morgado deixou a garantia à entrada da Convenção Europa e Liberdade, em Lisboa.