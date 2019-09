Hoje às 16:31 Facebook

Olga Azeredo, mãe do ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, morreu, esta quinta-feira, no Porto.

A informação foi avançada por Edite Estrela, ex-aluna da antiga professora do Liceu Carolina Michäelis.

A notícia do óbito surge no dia em que soube que Azeredo Lopes foi acusado de quatro crimes no âmbito do caso de Tancos.