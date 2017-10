Já ardeu mais neste mês do que em qualquer ano da última década

ROSA RAMOS Hoje às 01:08, atualizado às 01:17 Facebook

2017 já é oficialmente o pior da história, tendo ultrapassado 2003

Os números são esmagadores. Nos primeiros 17 dias deste mês, ardeu mais floresta do que em qualquer ano inteiro das últimas décadas - à exceção de 2005 (quando arderam 339 mil hectares) e 2003 (425 mil hectares). Entre 1 e 17 de outubro, com os meios de combate aos incêndios cortados pelo Governo, que não prolongou a Fase Charlie, perderam-se 227 436 hectares, segundo dados provisórios da GNR cedidos ao JN. Este valor é também superior a toda a área ardida desde o início do ano até 30 de setembro (215 988 hectares).

