Número de alunos estrangeiros sobe 36% no Superior

A procura de estudantes internacionais pelo Ensino Superior português continua em alta. Ate à data, as instituições já validaram 7507 candidaturas, quase dois terços de alunos brasileiros.

"Por esta altura, no ano passado, tínhamos 5500", revela ao JN o secretário de Estado do Ensino Superior.

Um aumento de 36% que não se ficará por aqui. Até ao final de outubro, quando fecham as candidaturas, a expectativa "é que haja 15 mil validadas", diz João Sobrinho Teixeira, explicando que os processos correm agora pela Direção-Geral dos Assuntos Consulares, para efeito de vistos.

Outro dado a reter, sublinha o governante, é o aumento da procura por instituições do interior do país. Do total de candidaturas validadas, 40% são para o interior, destacando-se os politécnicos, por exemplo, de Beja (241 candidatos), Castelo Branco (359) e Portalegre (80), que "aumentaram mais de 100% face ao ano passado".

