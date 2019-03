Número de beneficiários e famílias com RSI sobe ligeiramente em fevereiro

Hoje às 13:46 Facebook

O número de beneficiários e famílias que recebem o Rendimento Social de Inserção (RSI) aumentou ligeiramente em fevereiro, havendo atualmente mais de 219 mil pessoas e 100.655 agregados a receber esta prestação social.

De acordo com os dados mais recentes do Instituto de Segurança Social (ISS), no final do mês de fevereiro havia registo de 219367 beneficiários do RSI, mais 866 do que em janeiro, o que representa um aumento de 0,4%.

Em relação às famílias, os dados mostram que em fevereiro havia 100.655 agregados com direito ao RSI, mais 102 do que no mês anterior.

No entanto, tanto no caso das famílias como dos beneficiários individuais, a tendência foi de decréscimo quando comparado com o período homólogo de 2018, em que havia mais 1.127 pessoas com direito ao RSI e mais 635 famílias.

Relativamente à distribuição geográfica, os dados mostram que a maior parte dos beneficiários está concentrada nos distritos do Porto (62800), Lisboa (40459), Setúbal (20.624) e Região Autónoma dos Açores (17796).

Igual distribuição têm as famílias, que também estão concentradas nos distritos do Porto (30277), Lisboa (18379), Setúbal (9117) e Região Autónoma dos Açores (6324).

No mês de fevereiro, o RSI teve um valor médio de 117,78 euros por beneficiário, mais 0,29 euros do que em janeiro, enquanto nas famílias foi de 263,45 euros, mais 0,20 euros do que no mês anterior.

No caso da Prestação Social para a Inclusão (PSI), criada para diminuir a pobreza entre as pessoas com deficiência, a Segurança Social pagou esta prestação a 90.698 pessoas, ou seja, mais 152 do que em janeiro.

Comparativamente com o período homólogo, houve um crescimento de 19,8%, o que corresponde a mais 14.982 beneficiários da PSI, uma prestação que começou a ser paga em outubro de 2017.