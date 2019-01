O desafio de atrair mais jovens para o Superior reúne especialistas em Lisboa

JN Hoje às 17:07 Facebook

A primeira sessão da Convenção Nacional Ensino Superior 20/30 realiza-se na próxima segunda-feira, dia 7 de janeiro, e vai reunir no ISCTE, em Lisboa, reitores, políticos, investigadores e estudantes.

O objetivo deste primeiro encontro é contribuir para "a definição de uma agenda política para o ensino superior que permita enfrentar o desafio de atrair mais jovens para o ensino superior e de aumentar a qualificação dos portugueses", explica a organização do evento num comunicado enviado ao JN.

"Em Portugal, mais de 60% dos jovens ficam - todos os anos - fora do ensino superior. É o dobro dos países europeus. Perante a gravidade do problema, a Convenção do Ensino Superior vai dedicar-lhe a sua primeira sessão", acrescenta a nota.

Assim, a abertura da Convenção será feita, pelas 9 horas, pelo presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), António Fontainhas Fernandes, e pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.

Ao longo do dia estarão a debate, não só o Acesso ao Ensino Superior; como o Ensino Superior na Europa; as Condições de Vida dos Estudantes do Ensino Superior; a Ação Social no Ensino Superior; a Inovação no Ensino e nas ofertas formativas e o Financiamento do Ensino Superior.

O encerramento está a cargo do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pelas 19 horas.