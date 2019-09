Ordem dos Enfermeiros paga para ter personagem na nova novela da SIC

Augusto Correia Hoje às 11:05 Facebook

A Ordem dos Enfermeiros patrocina um personagem na nova novela da SIC, "Nazaré". Uma polémica estéril, aos olhos da bastonária, que defende a medida como importante para a valorização da profissão.

A Ordem dos Enfermeiros assumiu o patrocino de uma personagem na nova novela da SIC, "Nazaré". Um contrato de 44 mil euros, denunciado nas redes sociais, e justificado pela bastonária, ao JN.

"É uma forma de valorizar a profissão aos olhos da sociedade, que se enquadra numa das atribuições da Ordem", explicou a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, em declarações ao JN. "Normalmente, quando há personagens de profissão há sempre erros, e também demos apoio nessa parte técnica do que era a personagem e do que a personagem ia fazer. Obviamente, com mensagens para valorizar e dignificar os enfermeiros, que muitas vezes, nas novelas e ficções são mal retratados", argumentou.

Leia aqui o contrato na íntegra.

Os valores do contrato estão publicados no BASE, o portal de divulgação dos contratos públicos, sob a designação de "Serviços de promoção e difusão da profissão em programa televisivo", e custaram 36080 euros, a que acresce IVA.

A denúncia partiu de Mário A. Macedo, enfermeiro, no Twitter. "O dinheiro dos enfermeiros foi entregue à SIC para a protagonista da novela ser enfermeira", escreve. "Além da distopia de ter a Ordem a recomendar aos enfermeiros que vejam a novela, ainda pagamos por isto", acrescenta.

"Esta personagem foi patrocinada", assume Ana Rita Cavaco, após contacto da produtora. Cláudia, a personagem interpretada por Liliana Santos, é enfermeira num centro de dia. "O facto de ser uma enfermeira da área social foi precisamente o que nos ajudou a tomar a decisão no Conselho Diretivo. Porque esta é uma área, para os enfermeiros, que está muito esquecida e muito abandonada", explicou Ana Rita Cavaco.

"Infelizmente, estes enfermeiros da área social, se os outros ganham mal, estes chegam a levar para casa cerca de 800 euros líquidos", alerta Ana Rita Cavaco, justificando a importância desta personagem.

"É uma enfermeira que trabalha numa área que está um bocadinho esquecida, que é da parte social. Estes enfermeiros queixam-se muito e com razão, mas são tão enfermeiros como os outros, não existem enfermeiros de primeira e de segunda", argumentou.

A OE está envolvida, ainda, noutra novela, ainda por estrear, mas sem patrocínio, apenas com aconselhamento técnico, a pedido da produtora. A personagem é uma enfermeira especialista. No conjunto, as duas personagens retratam "tudo o que os enfermeiros são hoje em dia", argumenta a bastonária.

"Temos enfermeiros e enfermeiros especialistas, embora, infelizmente com a categoria na carreira e sem a correspondente remuneração", acrescenta Ana Rita Cavaco. "Em qualquer país do mundo há uma diferenciação entre o que são os cuidados comuns e os especializados. Não compreendemos porque não nos pagam a diferenciação."

Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros Foto: Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens/Arquivo

"Ao fazermos este tipo de ações também estamos a sensibilizar as pessoas para os problemas da profissão. E quem pode pressionar os governos para mudar, são as pessoas, é a própria sociedade", argumenta Ana Rita Cavaco. O objetivo é chegar a quem decide.

"Sabemos que continua a haver algum preconceito da classe política quando chega a hora de tomar decisões, ou de distribuir aquilo que existe. Nunca se lembram dos enfermeiros na altura de fazer a valorização das carreiras ou a própria valorização salarial", argumenta a bastonária, sustentando que a novela "ajuda as pessoas a ficarem despertas para essa questão" e "contribui para informar as pessoas sobre o papel dos enfermeiros."

Uma opinião que não convence Mário A. Macedo. "Uma ordem que se quer científica, produtora dos melhores cuidados para oferecer aos utentes, que queira fazer avançar a saúde dos portugueses e dignificar a enfermagem depois perde-se a gastar dinheiro para comprar papéis em telenovelas da SIC e depois ainda pede aos enfermeiros para ver telenovelas. É isso que não faz sentido nenhum. Não há melhor sítio para gastar o nosso dinheiro?