Ordem esclarece que José Sócrates não é engenheiro

A Ordem dos Engenheiros emitiu, quinta-feira, um comunicado onde esclarece que José Sócrates não é engenheiro. A informação surge na sequência de um "inusitado número de interpelações e pedidos de informação" de membros da instituição e de outros cidadãos.

No texto com três pontos publicado no site oficial, a Ordem dos Engenheiros lembra que "nos termos da alínea b), do n.º 2, do Art.º 4.º do Estatuto da Ordem dos Engenheiros (lei 123/2015, de 2 de setembro), cabe a esta Associação Profissional atribuir, em exclusivo, o título profissional de Engenheiro".

De seguida, a instituição refere que "José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não está, nem nunca esteve, inscrito na Ordem dos Engenheiros", pelo que não poderia ser engenheiro.

Ainda assim, a Ordem refere não ter conhecimento de que alguma vez José Sócrates tenha "utilizado indevidamente o título profissional de Engenheiro", mas apenas," como é público, de múltiplas situações em que a menção a esse título profissional é feita indevidamente por terceiros".

Segundo o jornal "Público", a Ordem dos Engenheiros vai alertar a Assembleia da República para o facto de, na biografia do antigo primeiro-ministro, constar que este é engenheiro.