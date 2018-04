Pais sem meios para pagar terapias dos filhos autistas

HERMANA CRUZ Hoje às 00:41 Facebook

Twitter

Associações garantem que há famílias a vender a casa para assegurar aos filhos tratamentos que Estado e seguros não cobrem.

Há pais a vender as casas para conseguirem pagar todas as terapias e medicamentos que os filhos autistas precisam. Outros a meter baixa, férias ou até a perder o emprego, porque não existem respostas suficientes para as pausas escolares. E há muitos jovens e adultos com aquele distúrbio, sem apoio familiar e sem vagas nos poucos lares existentes. Esse é o panorama, ao assinalar-se, esta segunda-feira, o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, num país onde nem se sabe quantos cidadãos são portadores dessa patologia.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui