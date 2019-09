Paraquedismo turístico ameaça combate a fogos

Ana Luísa Delgado e Nuno Miguel Ropio Hoje às 07:57 Facebook

Em menos de duas semanas, paraquedistas amadores e aeronaves de combate a fogos estiveram envolvidos em acidentes, que, por pouco, não resultaram em tragédias.

Foi em Évora, um dos quatro aeródromos do país onde operam, em simultâneo, meios aéreos ao serviço da Proteção Civil e empresas que vendem a prática de saltos em paraquedas. A certificação das pistas e a autorização da atividade das empresas compete à Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), que descarta qualquer responsabilidade nos acidentes, uma vez que é aos diretores dos aeródromos que cabe a gestão das operações.

Fontes do setor admitem ao JN que a pista de Évora é a que levanta mais preocupações uma vez que ali convivem saltos, hélis operados nos fogos e na emergência médica, elementos da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) e ainda um tanque de combustível. As outras pistas onde convivem as atividades são Proença-a-Nova, Braga e Viseu.

Os problemas na coexistência destas atividades aumentam nesta altura do ano, quando o dispositivo de combate a incêndios está em prontidão máxima e também há maior procura para a prática de paraquedismo. Quando os segundos estão no ar, com várias pessoas a bordo, a fase de saltos pode obrigar a que uma aeronave acionada para o combate a um fogo tenha de aguardar cerca de 20 minutos para poder levantar voo, apurou o JN.

