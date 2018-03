Parlamento gasta 1,6 milhões de euros num ano para deputados irem a casa

NUNO MIGUEL ROPIO Hoje às 00:40 Facebook

Twitter

O Parlamento gastou mais de 1,6 milhões de euros no ano passado para suportar as viagens dos deputados entre as suas residências, declaradas no início de cada mandato, e a Assembleia da República.

O valor é ligeiramente inferior, em cerca de 100 mil euros, ao de 2016. Nesta legislatura, desde outubro de 2015, os gastos ascendem a mais de 3,7 milhões de euros. Apesar de várias polémicas - sendo a mais recente a do social-democrata Feliciano Barreiras Duarte que, vivendo em Lisboa, recebia de acordo com a morada fiscal que forneceu do Bombarral - a indicação da residência dada pelos deputados continua a não ter "qualquer controlo" ou "cruzamento de dados" pelo Parlamento.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui