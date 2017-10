Passos admite não se recandidatar à liderança

Hoje às 00:03, atualizado às 00:07 Facebook

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, assumiu este domingo a responsabilidade por "um dos piores resultados de sempre" do partido em eleições e admitiu não se recandidatar à liderança do partido.

Passos Coelho reiterou que não se demite da presidência do PSD, mas não excluiu a possibilidade de não voltar a disputar a liderança do partido nas diretas que se realizarão no início do próximo ano.

"Farei uma reflexão aprofundada sobre as condições para me submeter a um novo mandato", disse, explicando que essa reflexão será feita com a sua comissão política, mas será, sobretudo, uma reflexão pessoal.