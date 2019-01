PCP ataca TVI após reportagem sobre genro de Jerónimo de Sousa

Ontem às 23:18 Facebook

O PCP acusou, esta quinta-feira, a TVI de "especulação e insulto gratuito a par da conhecida promoção da extrema-direita e da reabilitação de Salazar e do regime fascista", depois de uma reportagem divulgada esta noite, que dava conta de um ajuste direto entre a câmara de Loures, liderada pelo comunista Bernardino Soares, e Jorge Bernardino, genro de Jerónimo de Sousa.

"Mas porque uma mentira não desmentida pode ser tida como verdade, cumpre dar nota pública de que os serviços referenciados na reportagem decorrem de um contrato publicamente escrutinável a uma empresa unipessoal (que a TVI transforma, sem escrúpulos e falsamente, em escolha de uma pessoa), a exemplo do que, para a mesma actividade, foi feito para outra empresa e de milhares de contratos idênticos a que as autarquias, incluindo a de Loures, recorrem para prestação de serviços com objectivos diversos", pode ler-se num comunicado publicado, esta noite, no site do Partido Comunista Português.

Segundo a TVI, Jorge Bernardino - casado com a filha do líder comunista - foi contratado, por ajuste direto, para serviços de limpeza e manutenção de paragens de autocarros e mupis de publicidade na zona de Loures. Pelo serviço são pagos 11 mil euros mensais, revela a reportagem de Ana Leal