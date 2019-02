Perfil de Mariana Vieira da Silva: filha de ministro promovida por Costa

Hoje às 19:11, atualizado às 19:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro propôs a nomeação da sua atual secretária de Estado Adjunta, Mariana Vieira da Silva, para ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, em substituição de Maria Manuel Leitão Marques.

Esta informação consta de uma nota publicada hoje no portal da Presidência da República na Internet, onde se lê que a nomeação foi aceite pelo chefe de Estado.

Filha de José António Vieira da Silva, ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Marina Vieira da Silva é licenciada em sociologia pelo ISCTE. Concluiu já a parte curricular do doutoramento em Políticas Públicas na mesma instituição de Ensino Superior de Lisboa, encontrando-se agora a terminar uma dissertação sobre políticas de saúde e de educação em Portugal.

Mariana Vieira da Silva foi, entre 2009 e 2011, Adjunta no gabinete do então primeiro-ministro, José Sócrates, tendo anteriormente trabalhado como assessora da ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, entre 2005 e 2009.

Fez parte da equipa organizadora do Fórum das Políticas Públicas, no ISCTE, e foi membro do Conselho Consultivo do Descobrir - Programa Gulbenkian para Cultura e Ciência, da Fundação Calouste Gulbenkian.

No PS, esteve envolvida na elaboração dos programas eleitoral de 2015 e no de Governo, tendo sido a coordenadora da moção de estratégia que António Costa apresentou no último congresso dos socialistas em 2018.