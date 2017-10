PEV respeita demissão e exige "medidas urgentíssimas" nas florestas

Hoje às 11:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) respeita a demissão da ministra da Administração Interna, mas alerta que é preciso tomar "medidas urgentíssimas" na política florestal, prevenção e combate aos incêndios.

"Se o primeiro-ministro considerava que nesta circunstância a ministra não tinha condições para continuar, fez bem em aceitar essa demissão", afirmou à Lusa a deputada Heloísa Apolónia, do PEV, num comentário à decisão de Constança Urbano de Sousa.

No entanto, são se pode "cair no erro de considerar que a demissão da ministra resolveu um problema" e pede que, "no âmbito da estrutura da floresta, da prevenção, do combate, da proteção de pessoas, há medidas urgentíssimas que têm que ser tomadas"

"É preciso criar margem e condições orçamentais para que as respostas sejam efetivamente dadas", insistiu a parlamentar do PEV, partido que apoia o Governo do PS na Assembleia da República.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Para a deputada dos Verdes, há "décadas perdidas" em Portugal na política florestal, prevenção e combate aos incêndios florestais, havendo "soluções que deveriam ser tomadas e foram permanentemente adiadas porque não foram consideradas prioritárias".

Politicamente, segundo disse, é ao primeiro-ministro que tem de fazer a avaliação sobre se a saída foi ou não tardia de uma ministra sem condições de continuar a sê-lo.

"O primeiro-ministro achou que era aceitável essa inexistência de condições, que era visível" e agora cabe ap chefe do Governo dar explicações.