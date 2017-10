Portugueses entre os que saem mais tarde do ninho

DINA MARGATO Hoje às 00:30 Facebook

Jovens optam por permanecer em casa dos pais para evitarem qualidade de vida pior do que aquela que possuem. Avós também são novo apoio.

Os jovens portugueses deixam o ninho, em média, aos 29,1 anos. E a saída de casa dos pais tem vindo a ser adiada. Segundo dados do Eurostat, Portugal está entre os países onde a emancipação é tardia, pertencendo ao grupo encabeçado por Malta, Itália, Bulgária e Espanha. No polo contrário, estão países como a Suécia e a Dinamarca, onde os jovens optam cedo por ter habitação própria, com 20 e 21 anos, respetivamente. Em 2016, a média europeia da "separação" dos pais estava nos 26 anos.

