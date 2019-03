PPM rejeita apoiar André Ventura

Gina Pereira Ontem às 23:05, atualizado hoje às 00:02 Facebook

O Partido Popular Monárquico (PPM) recusa acolher nas suas listas às europeias de 26 de maio o ex-vereador do PSD André Ventura e rejeitou, esta quarta-feira, uma coligação com algum movimento ou partido que o acolha, devido a terem sido identificadas assinaturas de menores.

A decisão foi revelada ao JN pelo presidente do Conselho Nacional do PPM, João Travassos, no final de uma reunião daquele órgão, onde a inclusão de Ventura nas listas terá sido rejeitada por 89% dos votos.

Ainda sem luz verde do Tribunal Constitucional (TC), André Ventura anunciou esta quarta-feira que iria concorrer como cabeça de lista às europeias numa coligação que integra, além do movimento Chega - que aguarda validação pelo Tribunal Constitucional - o Partido Popular Monárquico (PPM), o Partido Cidadania e Democracia Cristã (PPV/CDC) e o movimento Democracia 21. Mas ao fim o dia foi desmentido.

"André Ventura não integrará as listas do PPM", disse ao JN João Travassos, admitindo que poderá ter havido conversas com dirigentes do PPM no sentido de o acolher nas listas, mas que só esta quarta-feira a questão foi levada a votos no Conselho Nacional e foi chumbada.

"Falou antes de tempo, naturalmente", disse Travassos, garantindo que o Conselho Nacional entende que Ventura "não perfila dos mesmos valores e ideias de humanismo e tolerância inerentes ao ideal monárquico do PPM". O JN tentou, sem efeito, ouvir o presidente do partido Gonçalo da Câmara Pereira.