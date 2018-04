Pressão turística no Porto e Lisboa superior a Londres

ERIKA NUNES Hoje às 00:50, atualizado às 01:00 Facebook

Porto e Lisboa têm mais visitantes por residente que Londres, Barcelona e Praga.

A pressão turística sobre o Porto e Lisboa é maior do que a que se regista em cidades como Londres, Praga ou Barcelona. O Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo (IPDT) analisou a proporção entre os habitantes das cidades e o número anual de turistas, para concluir que os visitantes que afluem a Lisboa (4,5 milhões) são nove vezes superiores ao número de moradores (504 mil), enquanto no Porto é quase oito vezes superior (1,6 milhões de turistas para 214 mil residentes). Em Praga e Barcelona, é cinco vezes mais. Em Londres, apenas quatro.

