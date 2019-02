Privados ameaçam sair da ADSE. 200 mil podem ter de passar para o SNS

Joana Petiz Hoje às 18:34 Facebook

Clima de tensão entre privados e ADSE chegou ao limite. José de Mello e Luz Saúde podem rasgar acordo.

Preços sem acordo, pagamentos atrasados ou em menor valor do que o previsto, dívidas por regularizar... os problemas entre o subsistema de saúde e os grupos privados arrastam-se há muito e parecem agora ter chegado ao ponto de tensão máxima. Com os privados a ameaçar rasgar o acordo com o Estado.

José de Mello Saúde e Luz Saúde, os dois maiores grupos, não estiveram disponíveis para confirmar ou cometar a notícia ao Dinheiro Vivo.

A confirmar-se a rutura, há cerca de 200 mil funcionários públicos que terão de ser encaminhados para o Serviço Nacional de Saúde comum.

