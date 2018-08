Proteção Civil contratou hélis sem retardantes para apagar fogos

NUNO MIGUEL ROPIO Hoje às 00:15 Facebook

Os cerca de 40 helicópteros contratados pela Proteção Civil para o dispositivo de combate a incêndios rurais não estão equipados com produtos químicos para fazer face a fogos como os de Monchique.

Uma realidade que contrasta com os apelos que bombeiros e especialistas em fogos fazem neste momento: que se tente conter com espumas e géis retardantes as chamas, que duram há cinco dias e perante as quais a água lançada pelos meios aéreos pouco sucesso tem tido.

