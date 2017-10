PS consegue vitória histórica no distrito de Beja

Teixeira Correia Hoje às 01:45, atualizado às 02:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O Partido Socialista conseguiu uma vitória esmagadora e histórica no distrito de Beja, ao conseguir ganhar aos comunistas as câmaras de Beja, Moura, Barrancos e Castro Verde, mantendo as seis autarquias que liderava.

Paulo Arsénio recupera quatro anos depois a edilidade bejense para os socialistas, ao infligir a primeira derrota, em 37 anos, ao dinossauro comunista João Rocha.

Também em Moura o PS ganhou a autarquia, 20 anos depois, com a derrota de outro histórico comunista: José Pós-de-Mina.

Castro Verde, que sempre foi da CDU desde 1976, juntou-se à hecatombe, com o jornalista António José Brito, a chegar ao poder. António Tereno, que não se podia recandidatar, viu o PS ganhar a autarquia de Barrancos.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

As restantes autarquias mantiveram-se para PS (Aljustrel, Almodôvar, Ferreira do Alentejo e Mértola) e CDU (Alvito, Cuba, Serpa e Vidigueira), com os socialistas a liderar 10 das 14 câmaras e a assumir também a liderança da CIMBAL.

O ex-deputado e ex-presidente da edilidade de Ferreira do Alentejo regressou à câmara, com uma vitória esmagadora de 4-1 sobre a CDU, ampliando as vitória do seu antecessor e sucessor, o também socialista Aníbal Costa.

Em Vidigueira, a CDU conseguiu a vitória, mas sem maioria, ficando "nas mãos" do PS e do Movimento Independente, que se candidataram em rotunda com o PCP.