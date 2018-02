Rogério Matos Hoje às 00:40 Facebook

Fundos só são usados para pagar tratamentos de utentes e salários dos trabalhadores. Criada comissão coordenadora para assegurar gestão diária.

O BMW 520 D que Paula Brito e Costa usava para as deslocações diárias entre casa e trabalho, na Casa dos Marcos - e custava 921 euros mensais à Raríssimas -, foi devolvido esta semana ao stand por Margarida Silva que, ao que o JN apurou, se mostrava incomodada com a presença da viatura nas instalações e todas as conotações negativas associadas ao mesmo.