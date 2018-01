Reações à vitória de Rui Rio

Hoje às 03:02, atualizado às 03:04 Facebook

Rui Rio foi eleito no sábado líder do PSD com mais de 54% dos votos, derrotando Pedro Santana Lopes.

O eurodeputado social-democrata Paulo Rangel considerou que este é "um momento feliz para o PSD", que saiu vitalizado das eleições diretas, defendendo que Rui Rio "lançou o desafio da construção de uma alternativa real e forte".

"É um dia feliz para o PSD por ter saído muito vitalizado e agora há a possibilidade de construção de uma alternativa e de unidade interna perfeitamente ao alcance do novo líder e isso deve-se muito aos candidatos porque eles tiveram o cuidado de conduzir as suas campanhas não criando nenhum ponto de não retorno", disse Paulo Rangel em declarações à agência Lusa.

É preciso agora ter um sentido de união

O líder do PSD/Açores declarou que há que fazer do ato eleitoral, que nos Açores teve como vencedor Pedro Santana Lopes. "É preciso agora ter um sentido de união, juntarmo-nos a quem venceu as eleições e fazer desta etapa um momento mobilizador e motivador para os desafios que no âmbito nacional o PSDtem", declarou Duarte Freitas aos jornalistas, numa reação à eleição de Rui Rio para a presidência do PSD.

O presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, felicitou o novo líder nacional do partido e enalteceu o "espírito democrático" das eleições internas. "Saúdo o espírito democrático desta eleição, bem como a participação dos militantes do PSD na Madeira e no resto do país, num ato político fundamental para o futuro do partido", lê-se numa nota de Miguel Albuquerque, enviada às redações.

O líder da Juventude Social-Democrata (JSD), Simão Ribeiro, felicitou "todo o PSD" pela grande participação dos militantes nas eleições diretas, garantindo que a estrutura partidária "estará inequivocamente ao lado" de Rui Rio.

Uma vitória expressiva

O deputado Duarte Pacheco afirmou que o PSD está agora em condições de conseguir vencer as próximas eleições legislativas, considerando que o novo líder do partido tem um "projeto mobilizador" para o país.

Segundo Duarte Pacheco, que esteve no hotel do Porto que Rui Rio escolheu para a noite das eleições internas do PSD, o novo líder do partido obteve "uma vitória expressiva". "O que temos assistido nos últimos dois anos é a gestão do dia a dia, o que precisamos é de mudar este país, para que volte a ser dos que mais crescem na União Europeia, como foi no tempo do professor Cavaco Silva", afirmou.

Pedro Passos Coelho felicitou o seu sucessor na liderança do PSD, tendo falado também com o candidato derrotado, Pedro Santana Lopes, segundo fonte do gabinete do PSD.

O secretário-geral do PS António Costa saudou os militantes do PPD/PSD pelo "momento tão importante da sua história" e felicitou Rui Rio pela sua eleição para a presidência do partido, desejando-lhe felicidades na liderança da oposição.

No mesmo sentido, a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, "já cumprimentou Rui Rio pela vitória" nas eleições diretas do PSD, tendo formulado "votos de felicidades no exercício do seu mandato".