Rosário Gambôa na lista do PS Porto liderada por Quintanilha

Rosário Gambôa, que foi durante oito anos presidente do Instituto Politécnico do Porto (IPP), vai ser a número dois da lista do PS pelo Porto, que volta a ser encabeçada por Alexandre Quintanilha. O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, vai em terceiro lugar no elenco que será votado amanhã.

O JN apurou que a ex-presidente do IPP, que tem estado a colaborar com o programa eleitoral do PS, estreia-se na política ao ocupar o lugar que em 2015 coube a José Luís Carneiro, atual secretário de Estado das Comunidades, que se manterá na lista.

Dados como certos estão também os deputados João Paulo Correia e Tiago Barbosa Ribeiro, que subirão em relação há quatro anos. Bacelar Vasconcelos irá manter-se pela quota nacional numa lista onde são esperadas caras novas, tendo em conta as saídas de deputados como Renato Sampaio, Alberto Martins, Fernando Jesus, Gabriela Canavilhas e Isabel Santos - esta última rumou a Bruxelas.

João Torres, secretário de Estado da Defesa do Consumidor, também voltará a correr pelo Porto, sendo que não em sétimo como nas últimas legislativas, já que aquele lugar devia-se ao facto de ser líder da JS.

Governantes

Outro repetente nas listas do PS será Pedro Nuno Santos, que reencabeça a candidatura por Aveiro. O ministro das Infraestruturas foi o terceiro membro do Governo a ser anunciado após os nomes da secretária de Estado da Educação Alexandra Leitão e a do Turismo Ana Mendes Godinho. As duas governantes vão liderar os projetos por Santarém e Guarda, respetivamente.

Em Leiria, o cabeça de lista vai ser Raul Castro, o presidente da Câmara do distrito que substitui Margarida Marques, que foi eleita para o Parlamento Europeu.

Apesar de o seu nome não ter sido bem recebido pela distrital da Guarda, Ana Mendes Godinho lidera este círculo. Já Alexandra Leitão estreia-se em Santarém. Nos Açores, ex-secretária Regional Isabel Rodrigues sucede a Carlos César.

Todas as listas serão aprovadas pela Comissão Política Nacional, no dia 23 de julho.