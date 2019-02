Rui Rio não comenta moção de censura ao Governo

Zulay Costa Hoje às 12:18 Facebook

Rui Rio escusou-se, este sábado de manhã, a falar sobre a moção de censura apresentada pelo CDS ao Governo.

À chegada ao Europarque, em Santa Maria da Feira, para a Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD, o líder dos social democratas disse que "não quer desfocar atenções" do encontro. Declarações sobre a moção de censura só noutro dia.



O CEN, que junta cerca de 1500 pessoas, pretende "uma participação ampla de militantes do PSD e de independentes que estejam interessados em colaborar no encontro de soluções para o país", havendo sete áreas temáticas em discussão. Dali se pretende que saiam "ideias" e não ainda propostas concretas, para o que será o programa de governo a apresentar pelos social democratas daqui a alguns meses.



Hoje, diz Rui Rio, haverá um exemplo de militância diferente. "As pessoas aqui hoje não vão discutir nomes, nao vao andar cá com golpes e contragolpes para entrar para a lista A ou outra. Não há listas, não há nomes, só há ideias".



O Conselho vai prolongar-se ao longo da tarde. O encerramento, previsto para as 18 horas, contará com a presença do Comissário Europeu Carlos Moedas e de David Justino, presidente do CEN, para além do presidente do partido.