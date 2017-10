Salários até aos 925 euros deixam de pagar IRS

NUNO MIGUEL ROPIO COM GINA PEREIRA Hoje às 00:30 Facebook

PCP consegue do Governo alívio fiscal para rendimentos mais baixos, que até pode vir a ser maior.

Milhões de portugueses terão mais um motivo para sorrir em 2018. Quem ganha até 925 euros mensais brutos não irá pagar IRS. O Governo já terá chegado a acordo com o PCP para a subida do valor mínimo de existência - a partir do qual qualquer contribuinte é tributado -, o que permitirá alargar o leque de pessoas que, no acerto de contas, serão reembolsadas na totalidade. Mas os comunistas ainda não se terão dado por satisfeitos e pretendem chegar aos 960 euros até ao final das reuniões para a elaboração da proposta do Orçamento do Estado, apurou o JN junto de fontes ligadas às negociações.

