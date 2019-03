Alexandra Figueira e Carla Sofia Luz Hoje às 13:44 Facebook

Bulgária, Croácia, Roménia e, depois, o Norte. Se fosse um país, o Norte seria o quarto mais pobre da Europa.

Freire de Sousa e Miguel Alves, presidentes da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte e do Conselho Regional do Norte, falam no "paradoxo" da região, que continua entre as mais desfavorecidas do continente, apesar de ser o motor da recuperação económica do país. A manutenção desta dicotomia exige que se reflita sobre a concretização da regionalização.