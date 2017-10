Tempo seco e risco de incêndio regressam depois da chuva

Hoje às 18:56, atualizado às 19:32 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê o regresso do tempo seco a Portugal, no fim do período de precipitação que se deverá prolongar até sábado.

"Entre os dias 22 e 25 de outubro prevê-se um novo período sem precipitação (...) Haverá ainda subida da temperatura do ar para valores máximos entre 25 e 30 °C e humidades relativas do ar inferiores a 40% no período da tarde nas regiões do Interior até dia 25 de outubro", lê-se na nota publicada no site do IPMA.

De acordo com o aviso, prevê-se uma subida da temperatura para valores máximos entre 25 e 30 graus Celsius e humidades relativas do ar inferiores a 40% no período da tarde nas regiões do Interior, até 25 de outubro.

Segundo o comunicado, a precipitação que ocorre "entre os dias 16 e 21 não deverá ter impactos significativos na diminuição da situação de seca", sendo que o risco de incêndio volta a aumentar a partir de sábado pelo menos até dia 25 de outubro (quarta-feira da próxima semana).

O Instituto refere ainda que a chuva regressa no dia 26 de outubro.