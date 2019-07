Tribunal reprova falta de controlo nas contas de Pedrógão

Nuno Miguel Ropio Ontem às 23:55 Facebook

Auditoria demolidora deteta graves falhas nas decisões de fundo gerido pelo Estado, destinado à reconstrução das casas em Pedrógão Grande. Muita "informalidade e falta de clareza", sob a batuta dos municípios, guiaram a aplicação dos 7,3 milhões de euros de donativos do Revita.

Tudo o que de mal poderia ter corrido com o Revita, o fundo gerido pelo Estado para a gestão dos donativos destinados à reconstrução dos concelhos destruídos pelos incêndios de Pedrógão de 2017, correu muito mal.

A conclusão é do Tribunal de Contas (TdC), que aponta graves falhas de "transparência" tanto à forma como o mecanismo foi instituído, como à gestão. A omissão de atas, que justificaram decisões, requerimentos sem datas e falta dos nomes dos técnicos que analisaram processos são muitas das pontas soltas, que os juízes dizem terem sido limadas de forma atabalhoada.

A auditoria, que seguiu o rasto a 7,3 milhões de euros em donativos e à qual o JN acedeu, identificou uma "informalidade e falta de clareza" nas decisões da reconstrução de casas em Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pêra. O Governo podia ter controlado o fundo, mas as regras foram ditadas pelos municípios, lamenta o TdC.

"O que se constatou no desenho do modelo adotado, e foi confirmado na respetiva concretização, é que o mesmo conferia aos municípios muitas oportunidades de controlar e influenciar os processos em todas as suas fases, neutralizando a colegialidade e os controlos previstos", concluiu.

Diz a auditoria que, através do Instituto da Segurança Social, o Governo não conseguiu fiscalizar o processo de reconstrução das casas - algo que já originou uma acusação do Ministério Publico contra 28 pessoas, entre eles autarcas.

Tendo em conta o peso dos três municípios nos órgãos do Revita, frisa o TdC, a comissão técnica e conselho de gestão "validaram e aprovaram os apoios e os pagamentos, mesmo em casos duvidosos, essencialmente por terem confiado ou terem sido convencidos pelos representantes das autarquias que as obras diziam respeito" a casas permanentes.

Regras básicas de triagem, que poderiam ajudar a perceber se havia casas cobertas por seguros para não haver duplicação de ajudas, ou de priorização nas reconstruções não foram seguidas.

Confrontadas, todas as entidades - do Governo à Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional (CCDR - Centro) - invocaram a novidade que constituiu o Revita e o estado de "calamidade" a que se teve de acorrer rapidamente. Algumas das respostas foram "ipsis verbis" umas das outras. A CCDR foi mais longe e culpou as freguesias e câmaras pelas informações sobre as casas.

Esta última entidade é alvo de uma forte crítica do TdC: perante as suspeitas que surgiram, a CCDR suspendeu a reconstrução das casas - as de primeira habitação, as de segunda e as devolutas. Para os auditores, se os erros foram cometidos logo no início, não faz então sentido penalizar pessoas e fornecedores, obrigando-os a esperar por decisões judiciais.

Pouco controlo

A definição dos critérios para o acesso ao fundo "não foi transparente". Durante o processo, os critérios sofreram alterações, "desligadas de preocupações sociais", devido ao aumento dos pedidos. Para comprovar a existência de uma primeira habitação, nem sequer era pedida a conta da luz ou o NIF. Só a caderneta predial contou no início.

Apoios à agricultura?

O Revita destinar-se-ia inicialmente à reconstrução habitacional, mas acabou a despender 58% dos seus fundos para os agricultores, "sem qualquer controlo sobre a sua utilização". Aliás, frisa-se o insólito de, apesar da Direção Regional da Agricultura do Centro ter enviado para a CCDR o relatório com prejuízos de 19,3 milhões de euros correspondentes a 2018 agricultores afetados, o relatório final da CCDR apresentou 21,5 milhões de prejuízos no setor. Conclui a auditoria que "não se conseguiu apurar" quem foi o autor das contas que levaram a este diferencial.

Donativos em espécie

Se nada é apontado à forma como o Revita identificou os donativos em dinheiro, já a falta de clareza do que recebeu de donativos em espécie é criticada. Pior estiveram os municípios: apesar de integrarem o fundo, não alocaram ao Revita os bens que receberam.