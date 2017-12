Turismo fecha a porta aos sem-abrigo

Paulo Lourenço Hoje às 00:39 Facebook

Subida vertiginosa das rendas levou pensões a transformar-se em alojamento local.

A subida vertiginosa das rendas em Lisboa e no Porto, ditada pelo desenfreado aumento do turismo, está a reduzir praticamente a zero os quartos anteriormente protocolados para acolherem pessoas em situação de sem-abrigo. Uma realidade que torna bem mais difícil dar seguimento ao apelo feito em abril por Marcelo Rebelo de Sousa, no sentido de encontrar estratégias para retirar das ruas milhares de pessoas até 2023.

