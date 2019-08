Um deputado sozinho produziu mais do que toda a bancada do PS

Hermana Cruz Hoje às 08:26 Facebook

O PS foi o grupo parlamentar com menor atividade nos últimos quatro anos, ao ponto de um único deputado ter conseguido sozinho apresentar mais iniciativas legislativas do que os 86 da bancada do partido do Governo.

Foram mais de 300 pelas mãos de André Silva, porta-voz do PAN, além de requerimentos, perguntas e diplomas subscritos com outras bancadas. Já o Bloco de Esquerda (BE), com 19 deputados, foi a bancada mais produtiva da última legislatura, seguida do PCP.

Apenas com o cunho do PAN, foram 316 as iniciativas legislativas que deram entrada no Parlamento, nos últimos quatro anos, das quais 158 foram projetos de lei e 158 projetos e propostas de resolução. O partido efetuou também 1281 perguntas e requerimentos ao Governo, sendo que 735 tiveram resposta. O PAN, com um único deputado, apresentou ainda 233 proposta de alteração aos orçamentos do Estado e colocou 66 questões ao primeiro-ministro.

"Foi uma legislatura que demonstrou a importância do PAN no panorama político português e que ficou marcada por avanços no debate político e social em áreas que, até então, tendiam a ser menosprezadas ou mesmo esquecidas, como direitos dos animais, proteção ambiental, justiça climática, alimentação ou reforço dos direitos das comunidades", enfatiza o partido liderado por André Silva, que volta a concorrer às legislativas pelo círculo de Lisboa.

