Um quarto dos alunos com deficiência no Superior desiste

Joana Amorim Hoje às 09:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de metade das instituições de ensino não tinham serviços de apoio a alunos com necessidades especiais.

Um quarto dos estudantes com necessidades educativas especiais (NEE) que estavam inscritos no ano letivo de 2017/2018 desistiu dos estudos. No total, foram 406 os alunos que deixaram de estar referenciados neste ano letivo, o que representa um acréscimo de 43,1% face ao período anterior. Quase dois terços destes alunos estavam a frequentar uma licenciatura.

De acordo com os resultados do último inquérito às instituições realizado pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), face ao ano anterior, aumentou em 54,8% o número de alunos que deixaram a meio um mestrado e em 49,2% os que não concluíram a licenciatura. A DGEEC sublinha que estes alunos podem ter desistido, mudado de curso ou interrompido os estudos.