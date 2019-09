Universidades asfixiam com atraso nos pagamentos

Joana Amorim Hoje às 07:47 Facebook

Em causa milhões de euros relativos a projetos de investigação. FCT promete adiantar, já no próximo mês, 80% da despesa devida, algo nunca feito.

Há universidades com largos milhões de euros por reembolsar relativos a projetos de investigação. Um avolumar de dívida que está a pôr em causa a estabilidade financeira das instituições e que, a manter-se, pode pôr em xeque os próprios projetos. Ao JN, a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) garante que já no próximo mês, e pela primeira vez, serão pagas de imediato 80% das despesas reclamadas.

Só na Universidade do Minho estão em causa 10 milhões, dos quais cerca de cinco milhões via FCT e o restante através de outras entidades financiadoras, revela ao JN o seu reitor. "Põe em causa os projetos de investigação e os projetos de investigação, desenvolvimento e inovação e a própria estabilidade financeira das instituições", explica Rui Vieira de Castro. Para se ter uma noção, no final do ano a universidade transita com saldos na ordem dos 14 milhões de euros.

