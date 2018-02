Veja como vão ser as novas matrículas

CARLA SOFIA LUZ Hoje às 00:41 Facebook

Atual combinação, iniciada em 2005, esgota-se em fevereiro de 2019.

As matrículas portuguesas vão mudar no próximo ano. As chapas de identificação dos automóveis - que há oito décadas exibem quatro algarismos e duas letras - terão um novo modelo. O figurino atual está prestes a esgotar-se e calcula-se que, a partir de fevereiro de 2019, os novos veículos surjam com matrículas com quatro letras e apenas dois algarismos.

