Internados aumentam em dia com duas mortes por covid-19

Rita Salcedas Hoje às 14:04, atualizado às 14:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal começa a semana com mais 388 infeções e duas mortes por covid-19. Internados aumentam.

Foram detetados mais 388 casos de covid-19, o que eleva para 853 034 o número total de casos confirmados desde março de 2020. O balanço reflete uma diminuição do número de casos registados no domingo, quando houve 612 novos contágios, embora seja comum o registo de infetados diminuir às segundas-feiras face ao encerramento de laboratórios e redução do número de testes de diagnóstico aos fins de semana. Comparando com a segunda-feira passada, dia em que houve 435 contágios, o número de infeções reportadas hoje também desce.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta segunda-feira aponta para mais 277 recuperados, aumentando o número de casos ativos para 23 824 (109).

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que soma mais novos casos de infeção (206), seguindo-se o Norte, com 93. No Centro, há mais 18 contágios, no Alentejo 13 e no Algarve 32. Nos Açores, há mais 26 infetados e na Madeira não há alterações em relação a ontem.

Internamentos sobem

O número de vítimas mortais associadas à doença (duas, uma no Norte e outra em Lisboa e Vale do Tejo) manteve-se igual ao de ontem e ao da segunda-feira passada, dias em que foram registadas também duas mortes. Por outro lado, o número de internados sobe em relação a domingo: há mais 26 doentes (291 no total), com as unidades de cuidados intensivos a somarem mais sete doentes (59 ao todo).

Matriz de risco

PUB

R(t) baixa e taxa de incidência sobe

Na matriz de risco, que permite controlar a velocidade do desconfinamento, o valor do R(t) - o número médio de casos secundários que resultam de um primeiro - baixou de 1,08, na sexta-feira, para 1,07 a nível nacional (1,10 para 1,08 no continente).

Quanto à taxa de incidência da doença nos últimos 14 dias, o valor geral subiu de 67,5 casos de infeção por 100 mil habitantes para 72,2 casos. Tendo em conta só a análise de Portugal continental, o número fica nos 70,6.