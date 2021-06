Internados aumentam em domingo com mais de 700 novos casos

Rita Salcedas Hoje às 14:09, atualizado às 14:23 Facebook

Portugal registou, este domingo, mais duas mortes e 707 casos de covid-19. Há mais 25 internados, cinco em cuidados intensivos.

Foram detetados mais 707 novos infetados com covid-19, o que eleva para 857 447 o número total de casos confirmados desde março de 2020, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde deste domingo. Com mais duas vítimas mortais, uma em Lisboa e Vale do Tejo e outra no Algarve, o balanço global de óbitos sobe para 17 047. Por outro lado, recuperaram da doença mais 248 pessoas (815 342 no total).

Nos hospitais, há mais 25 doentes internados do que no balanço anterior, estando hoje, ao todo, 325 pessoas a receber acompanhamento hospitalar por causa da covid-19, 82 das quais em unidades de cuidados intensivos (mais cinco que ontem). O número de pessoas a precisar de cuidados médicos especiais tem vindo a subir de modo consistente durante a última semana, depois de, na primeira semana de junho, o número ter ficado estável em torno dos 50.

Mais casos do que há uma semana

O balanço de infetados reflete uma ligeira diminuição do número de casos em comparação com sábado, quando houve 789 novos contágios, mas, por outro lado, um aumento em relação ao domingo passado, dia em que foram contabilizadas 612 infeções.

Seguindo o padrão dos últimos dias, em que a maioria dos casos tem estado concentrada em Lisboa e Vale do Tejo, a região soma hoje 63,6% do total de casos (450), seguindo-se o Norte, com 117. No Centro, há mais 58 contágios, no Alentejo 16 e no Algarve 36. Nos Açores, há mais 27 infetados e na Madeira três.