Internamentos passam os 500 num dia com 902 casos e duas mortes por covid

Portugal registou 902 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, período no qual foram reportadas duas mortes. Incidência mantém subir acentuada.

A pandemia causou 17086 mortes em 875449 casos associados à covid-19, desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, a infeção causada pelo vírus da SARS-CoV-2 infetou 902 pessoas e é responsável por dois óbitos.

Em dois dias, o total de internados subiu de 447 para 502, com 30 acamados no domingo e mais 25 esta segunda-feira. Com estes números, o total de doentes hospitalizados voltou a superar a fasquia dos 500, o que não acontecia desde 6 de abril.

O quarto dia consecutivo de aumento de internamentos coincidiu com o fim de um ciclo de quatro dias de subida do total de doentes graves, que diminuiu para 115 (menos um) de domingo para segunda-feira.

Os 902 cassos positivos reportados no relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira representam uma diminuição de 594 relativamente aos 1496 registados no domingo, o que é costuma suceder no primeiro dia útil da semana, uma vez que há menos notificações ao fim de semana.

Os 902 casos desta segunda-feira evidenciam uma subida de 146 casos relativamente aos 756 da segunda-feira da semana passada. Mostram uma tendência de subida desde a primeira segunda-feira do mês, na qual foram registados 388 casos, a que se seguiram os 625 de dia 14.

Segunda-feira é dia de atualização da matriz de risco, o gráfico que permite fazer a gestão da velocidade do desconfinamento. Os números de hoje mostram Portugal no vermelho. A incidência subiu mais de 20 pontos, de 137,5 casos por 100 mil habitantes para 158,5, a nível nacional. Descontando as ilhas, o aumento é maior, de 138,7 para 161,7.

Como a base de incidência é maior, o R(t) sobe menos. Neste caso, até desceu, de 1,14 a nível nacional para 1,13. Sem contar com as ilhas, caiu de 1,15 para 1,14 no continente.

O boletim da DGS evidencia, ainda, a sexta subida seguida do total de casos ativos. Mais 292 que elevam para 32071 o total de infetados atualmente no país, enquanto o número de pessoas sob vigilância ultrapassou os 50 mil com mais 731 nas últimas 24 horas. No mesmo período de tempo 608 pessoas recuperaram da doença - 826292 desde o início da pandemia.

As vítimas mortais são um homem com menos de 60 anos e uma mulher com mais de 80.

Mantendo a tendência das últimas semanas, a Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) continua a ser a mais afetada pela pandemia, reportando 509 (56%) dos 902 novos casos a nível nacional. O entorno da capital acumula 337737 infeções desde o início da pandemia, às quais foram associadas 7255 mortes, uma nas últimas 24 horas.

A outra vítima mortal reportada esta segunda-feira residia na Região Norte, zona do país que perdeu 5364 vidas desde o início da pandemia, associada a um total de 345029 infeções, 203 nas últimas 24 horas.

O Algarve volta a ser a terceira região do país mais batida pelo vírus da SARS-CoV-2, registando 100 novas infeções. O total ultrapassou os 24 mil casos, dos quais resultaram 365 óbitos, desde março de 2020.

A Região Centro (RC) reportou 45 novos casos (121751 no total), enquanto o Alentejo acumula 30903 (mais 18).

Nas ilhas, os Açores registaram 17 novas infeções, para um total de 6097, enquanto a Madeira somou mais 9897, mais 10 de domingo para segunda-feira.