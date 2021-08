Internamentos voltam a baixar em dia com mais de 2900 casos de covid-19

Maria Campos Hoje às 14:09 Facebook

Portugal regista, esta quarta-feira, mais 2948 casos e 12 mortes associadas à covid-19. O número de internados voltou a baixar, com menos 44 pacientes em enfermaria e menos cinco nos cuidados intensivos.

Depois de ter registado 2232 novos casos de covid-19 na terça-feira, Portugal conta agora com mais 2948 infeções, num dia com 12 mortes por covid-19, menos cinco, quando comparado com o dia de ontem.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), Lisboa e Vale do Tejo é agora a região que regista mais novos casos, com mais 1132 infeções. Seguem-se o Norte (1006), Algarve (306), Centro (294), Alentejo (127), Açores (56) e Madeira (27).

Esta quarta-feira, o número total de internados em enfermaria diminuiu para 785 (menos 44) e há menos cinco pacientes em unidades de cuidados intensivos, num total de 181.

O boletim regista ainda 12 óbitos associados à covid-19: quatro em Lisboa e Vale do Tejo, três no Norte, três no Alentejo e dois no Algarve. As vítimas mortais são seis homens e seis mulheres. No caso dos homens, morreu um entre 40 e 49 anos, um entre 50 e 59 anos, um entre 60 e 69 anos, um entre os 70 e 79 anos e dois com mais de 80 anos. No caso das mulheres, uma tinha entre 60 e 69 anos e as outras cinco tinham mais de 80 anos.

Em comparação com o boletim da passada quarta-feira, 4 de agosto, há uma diminuição de 255 casos e 3 óbitos. Nas enfermarias, há sete dias, foram registados menos 26 pessoas internadas, enquanto hoje houve uma diminuição de 44. Em relação às unidades de cuidados intensivos, não houve alterações no dia homólogo da semana passada, enquanto esta quarta-feira houve uma diminuição de cinco.

A incidência a nível nacional diminuiu de 336,1 casos por 100 mil habitantes para 326,5 casos por 100 mil habitantes. No continente, diminuiu de 341,4 para 331,6. Já o R(t) subiu de 0,93 para 0,94 tanto a nível nacional como apenas no continente.

Desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020, já ficaram infetadas 993 241 pessoas com o coronavírus SARS-CoV-2 e 17 514 morreram com a doença covid-19. Há mais 2261 recuperados, num total de 931 808. O boletim nota ainda que há mais 675 casos ativos, num total de 43919, e menos 2057 contactos em vigilância, num total de 58114.