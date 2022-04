Investigador do Porto ganha bolsa para procurar planeta igual à Terra

Zulay Costa Hoje às 19:10 Facebook

Nuno Cardoso Santos, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e docente na Universidade do Porto, conseguiu um financiamento de 2,5 milhões de euros para ajudar a procurar a Terra 2.0, um planeta semelhante ao nosso a orbitar outra estrela como o Sol.

A Advanced Grant, bolsa atribuída pelo Conselho Europeu de Investigação (ERC), vai alavancar o projeto FIERCE nos próximos cinco anos. E é um dos três investigadores nacionais (Vítor Cardoso, de Lisboa, e Nuno Bicho, do Algarve) distinguidos com apoio europeu.

"Sabemos que existem muitos planetas a orbitar à volta de outras estrelas, mas detetá-los e caracterizá-los não é fácil", refere Nuno Cardoso Santos, explicando que uma das dificuldades se prende com o facto de "as estrelas produzirem "ruído", ou seja, há perturbações na luz das estrelas que dificultam as observações".