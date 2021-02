IPSS de Coimbra vacinou filho e sobrinho do presidente

Nelson Morais Ontem às 23:43 Facebook

Meia dúzia de dirigentes, que não são profissionais de saúde, foram vacinados contra a covid-19.

A Fundação ADFP - Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional, que tem sede em Miranda do Corvo e estatuto de IPSS, deu vacinas contra a covid a, pelo menos, meia dúzia de dirigentes que não são profissionais de saúde. Dois deles são o filho e um sobrinho do presidente do respetivo conselho de administração, Jaime Ramos.

Rui Ramos, engenheiro civil, empresário e filho de Jaime Ramos, médico e antigo autarca do PSD, foi vacinado. A ADFP justificou-se dizendo que Rui Ramos é diretor-executivo da fundação e está "obrigado a trabalhar diariamente nos diversos serviços e valências, incluindo as residenciais".