IPST envia SMS a reforçar apelo à dádiva de sangue

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) está a apelar à dádiva de sangue, confirmando que os níveis das reservas estão abaixo do ideal, pelo que está a desenvolver esforços no sentido de "reforçar a colheita". Questionado pelo JN, o IPST revelou que está a enviar SMS a alertar par as sessões de colheitas programadas, a par de campanhas nas redes sociais e outros canais.

Em paralelo com as campanhas de divulgação, o IPST adiantou ao JN que tem existido um "envolvimento dos serviços de sangue hospitalares no esforço de incremento do número de unidades colhidas e, naturalmente, o envolvimento das estruturas associativas de Dadores de Sangue, que desempenham um importante papel na dinamização local e apoio na programação e organização das sessões de colheita realizadas pelos Centros de Sangue e Transplantação de Lisboa, Porto e Coimbra e pelos serviços de sangue hospitalares", lê-se na resposta escrita.

Embora as reservas estejam abaixo do nível ideal, de momento, a reserva nacional ainda permite dar resposta às necessidades dos doentes. No que concerne à reserva do IPST, os grupos "A positivo" e "O positivo" têm reservas para cerca de 4 dias, enquanto os restantes grupos têm reservas entre os 15 e 16 dias.

Em resposta ao JN, o IPST reforça que a dádiva de sangue deve ser contínua ao longo do tempo de forma a assegurar uma disponibilidade constante dos componentes sanguíneos.