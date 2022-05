Ivo Lucas cancela concerto no festival do Chega

O cantor Ivo Lucas, anunciado como cabeça de cartaz do Chega Fest, cancelou o concerto agendado para 29 de julho no festival de verão do partido Chega. A agência que representa o cantor acusa a organização de ter omitido que o evento era partidário.

O festival de verão do Chega, o Chega Fest, foi apresentado anteontem e já teve uma baixa. O cabeça de cartaz do dia 29 de julho, Ivo Lucas, recusou participar quando soube que o evento era político e cancelou o concerto.

Em comunicado, a agência Glam, que representa Ivo Lucas, justificou que o cantor "foi convidado para atuar num festival da juventude na Batalha, não tendo sido mencionado nenhuma conotação política do mesmo". Ao saber da ligação do evento a um partido político, neste caso o Chega, "qualquer participação fica imediatamente inviabilizada", lê-se no comunicado da Glam.

A agência diz ainda que Ivo Lucas "sempre recusou qualquer participação em eventos de cariz político" e desta vez não é exceção. O partido Chega ainda não anunciou o nome do artista que vai substituir Ivo Lucas nem reagiu ao cancelamento.

O Chega Fest é um festival de verão de cariz musical e político-partidário que tem este ano a primeira edição, entre 29 e 31 de julho, na Batalha. No último dia está previsto o discurso de André Ventura.