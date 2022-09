Já é possível consultar online agendamentos em unidades do SNS

Inês Malhado Hoje às 18:44 Facebook

A aplicação móvel e o portal do SNS 24 passaram a permitir a consulta do calendário dos agendamentos futuros e passados, no período de dois anos, em unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) através da agenda de saúde do utente, a nova funcionalidade disponível.

A partir desta quinta-feira, 8 de setembro, os utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) podem aceder, através da área pessoal, a um calendário com o registo dos seus agendamentos, onde é possível consultarem datas de diversos eventos, quer futuros quer passados no período máximo de dois anos, como consultas nos centros de saúde e nos hospitais, datas de internamento ou de atendimentos nos serviços de urgência.

App descarregada tem mais de 7,6 milhões

Segundo os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), a mais recente funcionalidade da aplicação móvel e do portal do SNS 24 permite "um acesso mais simples, rápido e fácil" a informações sobre consultas e outros eventos de saúde realizados e programados em unidades do SNS. Além disso, na agenda os utentes passam a ter acesso a detalhes dos agendamentos, como a data, hora, nome da instituição e respetiva especialidade a que se devem dirigir.

No comunicado enviado às redações, os SPMS lembram que a app SNS 24, "cada vez mais centrada no utente", foi recentemente destacada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) "como exemplo de boas práticas no uso de soluções digitais para promover e transformar os cuidados de saúde de qualidade".

Além da nova funcionalidade, a aplicação móvel SNS 24, com mais de 7,6 milhões de descarregamentos, permite aos utentes o acesso a vários serviços digitais, desde o realizar de teleconsultas; renovar a medicação habitual; consultar o boletim de vacinas, receitas, requisições e resultados de exames médicos; a adicionar novos utilizadores, como os filhos ou idosos a cargo.