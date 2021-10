Já foram administradas 279 mil vacinas da gripe em Portugal

M. A. Hoje às 10:23 Facebook

Balanço enviado este domingo pela Direção-Geral da Saúde (DGS) indica que já foram administradas 279 mil vacinas da gripe no país, numa altura em que 85,7% da população está imunizada contra a covid-19. Cerca de 123 mil já tomaram dose de reforço contra o novo coronavírus.

Autoagendamento para pessoas acima dos 80 anos começa a 26 de outubro

Num documento enviado às redações, a DGS recorda que a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe, que arrancou na passada segunda-feira, se destina a cidadãos com 65 ou mais anos que não constem do grupo-alvo da primeira fase. À semelhança do que aconteceu no ano passado, as inoculações estão a decorrer por ordem decrescente de idades.

Tal como na primeira fase, que ocorreu nos lares, os utentes vão ser convocados por SMS para a toma, em simultâneo, da vacinda da gripe e da covid-19 (ou apenas da vacina da gripe). "O agendamento será automático. Poderá haver casos, porém, em que sejam chamados doentes abaixo da faixa que se encontra aberta por já cumprirem todos os critérios de elegibilidade e para não atrasar o processo", esclarece.

A DGS avança ainda que o autoagendamento para ambas as vacinas para pessoas acima dos 80 anos arranca no dia 26 de outubro. A partir de novembro "prevê-se que o número de vacinas disponíveis seja suficiente para acelerar o ritmo da vacinação".