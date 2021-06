Já foram emitidos 400 mil certificados digitais em Portugal

Hermana Cruz Hoje às 19:59 Facebook

Em Portugal, até esta quinta-feira, já foram emitidos 400 mil certificados digitais, segundo os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

No dia em que foram aprovadas, em Conselho de Ministros, as regras dos certificados digitais COVID UE, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) adiantou, ao JN, que, até esta quinta-feira, foram emitidos no país 400 mil documentos de certificação da vacinação, de teste e de recuperação.

Precisamente esta quinta-feira, o Governo aprovou o decreto que vai regulamentar o uso dos certificados digitais, abrindo a possibilidade de também serem usados para deslocações dentro do país ou para participar em eventos que obriguem à apresentação de um teste positivo.

Na conferência de Imprensa final do Conselho de Ministros, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, lembrou que os certificados digitais, aprovados pela União Europeia, vão puder ser usados em deslocações internacionais a partir de 1 de julho. E acrescentou que também irão servir para entrar e sair da Área Metropolitana de Lisboa e para partricipar em eventos familiares como batizados e casamentos, além de eventos com mais de 500 pessoas no interior ou mil no exterior.

Prevê-se que os Certificados Digitais Covid da UE possam ser utilizados em matéria de tráfego aéreo e marítimo, de circulação em território nacional e de acesso a eventos de natureza cultural, desportiva, corporativa ou familiar", especifica o comunicado do Conselho de Ministros.