Já há 21 infetados com Covid-19 em Portugal. Três são jovens

A Direção-Geral da Saúde confirmou, este sábado à noite, que o número de infetados por Covid-19 em Portugal subiu para 21. Entre os novos doentes, três têm menos de 20 anos. O anterior balanço era de 18 casos.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado este sábado à noite pela DGS, registaram-se, desde janeiro, 224 suspeitos, além dos 21 confirmados que incluem, pela primeira vez, quatro pessoas com menos de 30 anos, das quais três têm entre 10 e 19. A aguardar resultados laboratoriais, estão 47 pessoas.

Do total de infetados (15 homens e seis mulheres), só cinco foram importados (quatro de Itália e um de Espanha), sendo que os restantes 16 foram contagiados por outros doentes em Portugal, havendo três cadeias de transmissão, como mostra o gráfico azul da DGS. Quinze estão internados no Norte, um no Centro (em Coimbra), e cinco na Grande Lisboa.

Tosse, febre, dificuldade respiratória, dor de cabeça, dores musculares e fraqueza generalizada são os sintomas apresentados pelos doentes, embora não se verifiquem todos em cada paciente.

As autoridades de saúde mantêm 412 contactos em vigilância.