Já há escolas a pedir a devolução dos manuais aos alunos

Ministério ainda não enviou orientações, mas com o fim das aulas, para alguns anos, há diretores a anteciparem-se.

O Ministério da Educação ainda não enviou orientações, mas já há escolas a pedir aos alunos a devolução dos manuais escolares. O programa de gratuitidade, que prevê a reutilização, foi suspenso no ano passado devido à pandemia e por decisão imposta pelo Parlamento. Amanhã, os alunos do 9.º, do 11.º e do 12.º ano terminam as aulas e entre os do Básico já houve agrupamentos a antecipar-se à tutela.

"A lei não mudou, as regras foram suspensas extraordinariamente no ano passado, mas neste ano cumpre-se o que está previsto", defende o presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE). Na escola que dirige, em Cinfães, os alunos do 9.º ano foram avisados há duas semanas de que deviam ir apagando os manuais para os devolverem durante esta última semana de aulas. O maior problema é onde os guardar, uma vez que o calendário foi prolongado e as salas continuam, por isso, ocupadas.